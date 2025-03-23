حزب المؤتمر: لقاء السيسي وبن زايد يعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات

قال الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والتي تمتد عبر سنوات من التعاون الوثيق في مختلف المجالات.

وأوضح جودة، في بيان له اليوم الأحد، أن مصر والإمارات تجمعهما روابط تاريخية وأواصر أخوية عميقة، وهو ما يتجلى في التنسيق المستمر على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن لقاء الرئيسين يمثل خطوة إضافية في تعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن اللقاء تطرق بشكل خاص إلى القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث شدد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، والعمل المشترك من أجل إعادة إعمار قطاع غزة الذي تضرر بشدة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن مصر والإمارات لهما دور ريادي في دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل، أو من خلال الجهود الإنسانية والمشاريع التنموية التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين.

وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أن التعاون المصري الإماراتي في إعادة إعمار غزة يعكس التزام البلدين بضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعمه في كل الظروف، وهو ما يعزز الاستقرار في المنطقة ويفتح المجال أمام تحقيق السلام المنشود.