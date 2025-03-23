تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات القوية على مستوى كرة القدم والعالمية والمصرية، حيث تستكمل منافسات بطولتي دوري الأمم الأوروبية، وكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتستعرض الشروق في السطور القادمة مواعيد مباريات اليوم الأحد، والقنوات الناقلة لها:

دوري الأمم الأوروبية:

7:00 م - المجر أمام تركيا - بي إن سبورتس 1

7:00 م - صربيا أمام النمسا - بي إن سبورتس 3

9:45 م - إسبانيا أمام هولندا - بي إن سبورتس 1

9:45 م - ألمانيا أمام إيطاليا - بي إن سبورتس 3

9:45 م - فرنسا أمام كرواتيا - بي إن سبورتس 2

9:45 م - البرتغال أمام الدنمارك - بي إن سبورتس 4

9:45 م - بلجيكا أمام أوكرانيا - بي إن سبورتس 5

كأس عاصمة مصر:

9:30 م - الإسماعيلي أمام بيراميدز - أون سبورتس 2

9:30 م - الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود - أون سبورتس 2

9:30 م - بتروجت أمام الزمالك - أون سبورتس 1.