في الحلقة الثامنة من مسلسل ظلم المصطبة، يطلب أسامة (ضياء عبد الخالق) من صديق عمره حسن عبد الودود (إياد نصار) أن يتولى إدارة شركته أثناء سفره خارج المنيا لمدة أسبوع إلى عشرة أيام، بحجة متابعة بعض الأعمال، كما يطالبه برعاية تجارته وزوجته وابنته.

لكن حسن يتفاجأ بعودة صبحي، الشخص الذي كان يبحث عنه، ليجد نفسه أمام صدمة أخرى، حيث يختفي أسامة وزوجته بثينة (آية الأبنودي) وابنته، تاركين حسن وهند (ريهام عبد الغفور) فريسة لمصالح أصحاب الأموال في الشركة. يُتهم حسن بسرقة أموال العملاء بعد إغلاق أسامة لهواتفه المحمولة، فيضطر إلى جمع ما تبقى من الأموال والهروب من المنيا إلى القاهرة، بينما يلاحقه حمادة كشري (فتحي عبد الوهاب)، لكنه يصل إلى المنيا متأخرًا بعد فرار حسن وهند.

وتدور أحداث المسلسل في أجواء الأرياف، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يكشف عن العادات والتقاليد الخاطئة التي تتحكم في مصائر الناس. العمل من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، ومحمد علي رزق، مع ضيفي الشرف دياب وأحمد فهيم.

المسلسل ينتمي لنوعية الـ 15 حلقة، من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ، وإخراج محمد علي وعمرو موسى، وإنتاج شركة United Studios.