 الجباس يقود هجوم بيراميدز أمام الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجباس يقود هجوم بيراميدز أمام الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

الشروق
نشر في: الأحد 23 مارس 2025 - 8:33 م | آخر تحديث: الأحد 23 مارس 2025 - 8:33 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر .

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: محمود دونجا - علي جبر - طارق علاء - يوسف شيكا

خط الوسط: أحمد توفيق - يوسف أوباما - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي 

خط الهجوم: دودو الجباس 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - وليد الكرتي - محمود مرعي - مروان حمدي - علي حمودة - حسن طارق - عمر عبد العظيم - خالد حاتم - صامويل أومسا


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