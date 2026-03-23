رجال الإسعاف بالغربية ينقذون حياة مريض مسن تعرض لتوقف عضلة القلب

نجحت هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمد وجدي مدير فرع الإسعاف، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 75 عامًا، بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب.

وكانت غرفة العمليات، قد تلقت بلاغا يفيد بدخول المريض في حالة غيبوبة، وعلى الفور تحركت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، إذ وصلت خلال 4 دقائق فقط.

وبالفحص تبين توقف عضلة القلب؛ ليبدأ الفريق الطبي التعامل السريع مع الحالة.

وأجرى فريق الإسعاف، الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية داخل سيارة الإسعاف، ما أسفر عن عودة النبض واستقرار الحالة مبدئيًا.

ونقل المريض، إلى مستشفى طنطا العام لاستكمال العلاج اللازم تحت إشراف الفريق الطبي، وسط إشادة بسرعة الاستجابة وكفاءة التعامل التي ساهمت في إنقاذ حياته.

وأشاد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بجهود فرق هيئة الإسعاف المصرية.

وأكد أن ما تحقق يعكس أعلى درجات الجاهزية والاستجابة الفورية لتأمين المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، في إطار الخطة الشاملة لتأمين صلاة العيد واحتفالات المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ الغربية، أن هذا النموذج يعكس كفاءة المنظومة الصحية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وشدد على استمرار رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات الخدمية؛ لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات، بما يحقق الأمان والرعاية الشاملة لكل أبناء المحافظة.