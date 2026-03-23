جهود لإنقاذ حوت جانح على ساحل بحر البلطيق في ألمانيا

عُثرَ على حوت كبير جانح على ساحل بحر البلطيق في شمال ألمانيا، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الاثنين، فيما تتواصل جهود إنقاذ لإعادته إلى المياه.

وتم اكتشاف الحوت خلال الليل في نيندورف، وهي جزء من بلدية تيميندورفر شتراند في خليج لوبيك. وكانت الشرطة والسلطات البحرية تحاول توجيه الحيوان للعودة إلى البحر.

وترجح السلطات أن يكون هذا الحوت هو نفسه الذي شوهد مرارا في بحر البلطيق خلال الأسابيع الأخيرة. وكان قد رصد لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر في ميناء فيسمار، غير بعيد عن نيندورف، حيث تمكنت فرق الطوارئ من تحريره من شبكة صيد.

وفي يوم الجمعة الماضي، شوهد الحوت نفسه بالقرب من ترافيمونده، حيث قامت منظمة حماية الحياة البحرية "سي شيبرد" بإزالة مزيد من الشباك من جسده. وتعتقد المنظمة أن الحيوان من فصيلة الحوت الأحدب.