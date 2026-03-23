الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 3 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي

أصيب ثلاثة فلسطينيين، مساء الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 3 فلسطينيين (17 و18 و 35 عاما) أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في شارع القدس بمدينة نابلس.

وأوضحت أن الإصابات كانت بالرصاص الحي في الأطراف السفلية.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن "قوات الاحتلال" اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام في شارع القدس.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، صعد الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 1133 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال نحو 22 ألفا.

وإلى جانب القتل والاعتقال، تركزت اعتداءات الجيش والمستوطنين على تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، التي يعدها المجتمع الدولي أراض محتلة.