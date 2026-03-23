أعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف، فرض قيود على حركة الطيران بمطار بن جوريون في تل أبيب، في ظل استمرار الهجمات الصاروخية الإيراني تجاه إسرائيل ردا على هجوم الأخيرة المستمر منذ 28 فبراير الماضي.

وقالت ريجيف في بيان بوقت متأخر مساء الأحد: "حرصا على سلامة الأرواح، قررتُ مؤقتًا تقليص عدد عمليات الإقلاع والهبوط، وعدد الركاب في مطار بن جوريون"، وفق ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" (الخاصة)، وهيئة البث الإسرائيلية (الرسمية).

وأضافت: "ابتداءً من الساعة الخامسة مساء الغد (الاثنين 15:00 ت.ج)، ستُسيّر رحلة واحدة (فقط) خلال كل ساعة، بحيث تعمل الطائرات بطريقة قدوم طائرة واحدة بدون حد أقصى لعدد الركاب، ثم مغادرة طائرة واحدة بحد أقصى 50 راكبا".

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يعني أن عدد الركاب المسموح به على متن الرحلة المغادرة من مطار بن جوريون سينخفض ​​إلى 50 راكبًا بدلًا من 120 راكبا الذي كان مسموحا به قبل صدور القرار الأخير.

كما سيُسمح خلال الساعة لرحلة واحدة فقط بالإقلاع، ورحلة واحدة بالهبوط في الساعة التي تليها، وذلك بدلًا من طائرتين كانتا تصلان وتغادران في نفس الساعة، بحسب الصحيفة.

ونقلت هيئة البث عن مصدر في قطاع الطيران تحذيره من التداعيات الاقتصادية للقرار.

وأوضح أن "تحديد عدد الركاب بـ50 فقط لكل رحلة مغادرة يُعد غير مجدٍ اقتصاديا لشركات الطيران، ما قد يؤدي إلى زيادة إلغاء الرحلات، خاصةً مع اقتراب عطلة عيد الفصح اليهودي" الذي يحل مطلع أبريل المقبل.

ويأتي هذا القرار بعد أن استهدفت صواريخ باليستية إيرانية وسط وجنوب إسرائيل خلال اليومين الماضيين، ما أسفر عن عشرات الجرحى.

ولم يتم الإعلان عن استهداف مطار رامون من قبل إيران في الحرب الحالية، ولكنه استهدف من قبل جماعة الحوثي اليمنية العام الماضي.

وأوضحت ريغيف أن قرار تقييد الرحلات بمطار بن غوريون قابل للتغير وفقا لتوصيات المؤسسة الأمنية والهيئات المختصة.

وفي وقت لاحق الاثنين، دعت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" إلى فتح مطار رامون، قرب إيلات جنوب إسرائيل، كـ"بديل تكميلي" لمطار بن جوريون، عقب قرار تقييد عدد المسافرين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الاثنين: "دعت شركة طيران العال إلى فتح مطار رامون كبديل تكميلي لمطار بن جوريون، بهدف الحفاظ على حركة الطيران وتوفير حل للمسافرين".

وأضافت: "جاء هذا الطلب من شركة الطيران الإسرائيلية عقب قرار وزارة النقل بتقييد عدد المسافرين المغادرين من مطار بن جوريون إلى 50 مسافرًا لكل رحلة".

ومساء الأحد، أوصى مسئولون بقطاع الطيران الإسرائيلي بـ"الإغلاق الفوري" للمجال الجوي، في ظل استمرار الهجمات الإيرانية، وفق القناة "13" العبرية.

كما أوصوا بإغلاق المجال الجوي قبل حلول عيد الفصح اليهودي مطلع أبريل المقبل، مع الإبقاء على الرحلات الضرورية فقط.

وفي ظل قيود مفروضة على حركة الطيران منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، لا يزال المجال الجوي الإسرائيلي يعمل بشكل جزئي، مع استمرار تقييم الوضع الأمني، وسط دعوات متصاعدة لإغلاقه بشكل كامل.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، ما أسفر عن مئات القتلى، بينهم خامنئي ومسئولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.