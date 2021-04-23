السعودية: ارتفاع عدد المصابين والمتعافين من كورونا

كشفت الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة مسجلة 1098 إصابة، إلا أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 1205 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 410 آلاف و191 حالة مؤكدة، بزيادة 1098 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 1055 حالة.



وتم تسجيل 1205 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 393 ألفا و653 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6878 حالة وفاة.