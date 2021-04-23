فشل حزب رئيس الوزراء البلغاري المنتهية ولايته، بويكو بوريسوف، في تشكيل حكومة جديدة، لتتحرك البلاد خطوة أقرب إلى انتخابات مبكرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن دانيل ميتوف الذي عينه بوريسوف رئيسا مقبلا محتملا للوزراء، تخلى عن محاولة لتشكيل مجلس الوزراء الجديد اليوم الجمعة فيما رفضت الأحزاب السياسية التعاون مع حزب "جيرب" الحاكم حتى رغم فوزه بانتخابات الرابع من أبريل.

ومن المقرر الآن أن يكلف الرئيس رومين راديف ثاني أكبر حزب "هناك مثل هذا الشعب" الذي ينتمي إليه المذيع ستانيسلاف تريفونوف، بمهمة تشكيل الحكومة، وإذا فشلت هذه المحاولة، فسوف يختار الرئيس فصيلا ثالثا لتشكيل الحكومة قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة.

يأتي الغموض السياسي وسط تفاقم علاقات الاتحاد الأوروبي مع روسيا وفيما تستعد بلغاريا لتوزيع مليارات من اليوروهات من أموال الاتحاد الأوروبي للمساعدة في التغلب على أزمة فيروس كورونا. وتسعى البلاد أيضا لتبني اليورو كعملة للتعامل في 2024.

وبالفعل قال تريفونوف الذي يمتلك حزبه 51 نائبا فقط في البرلمان المؤلف من 240 عضوا، إنه لن يتعاون مع أكبر حزب بالبلاد والأحزاب الأكثر تقليدية، وهذا لا يترك له سوى خيار بتشكيل حكومة أقلية.