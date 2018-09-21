إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 10 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الصالحية الجديدة – الصالحية القديمة بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة بانقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية، بطريق الصالحية الجديدة – الصالحية القديمة، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.

أسفر الحادث عن إصابة 10 عمال بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تبين وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.