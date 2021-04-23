الخارجية الفلسطينية: صمود المقدسيين أسقط رواية الاحتلال بشأن القدس

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن صمود المقدسيين أسقط مجددًا رواية الاحتلال بشأن القدس، كما أسقط قرار ضمها وأثبت للعالم أن القدس عصية على الكسر، باعتبارها عاصمة دولة فلسطين وجزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.



وحملت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداءات الاستفزازية وتداعياتها ونتائجها.



وأدانت الاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ومنظمات المستوطنين الإرهابية، ضد المواطنين المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، والتي تصاعدت وتكثفت منذ بداية شهر رمضان المبارك، واعتبرتها إرهاب دولة منظم يهدف لاستكمال حلقات تهويد القدس وضرب ومحاصرة الوجود العربي الفلسطيني فيها، كجزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال الهادفة لتكريس ضمها.