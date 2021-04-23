السعودية تمنع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية لأراضيها

أفاد التلفزيون الرسمي بالسعودية إن المملكة قررت، اليوم الجمعة، منع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة في تهريب المخدرات.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "المملكة تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها".



وردت ثلاث وزارات لبنانية، الجمعة، على القرار السعودي، إذ قالت وزارة الخارجية اللبنانية إنها أحيطت علما بقرار الحظر الذي اتخذته السعودية عبر السفارة وتم رفع الأمر إلى كبار المسؤولين.



من جهته، قال اللواء محمد فهمي، وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إن بلاده على استعداد للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات.



وزير الزراعة اللبناني، عباس مرتضى، فأوضح لرويتز أن الحظر السعودي على واردات الخضر والفاكهة من بلاده "خسارة كبيرة".



وتابع: "قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية تبلغ 24 مليون دولار سنويا".



وتظهر بيانات سعودية رسمية أن إجمالي صادرات لبنان للسعودية بلغ 273.1 مليون ريال (72.82 مليون دولار) في الربع الأخير من 2020.