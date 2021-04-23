اعتقال 50 مقدسيا خلال مواجهات مع الاحتلال في مختلف أحياء القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرابة 50 شابا فلسطينيا من مختلف أحياء القدس الشرقية المحتلة بعد أن تصدوا بعد منتصف الليلة الماضية، لعصابات المستوطنين الذين اعتدوا على المقدسيين.



وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن أغلب المعتقلين هم من القدس المحتلة واعتقلوا خلال المواجهات المندلعة في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، في حين أصيب 20 شرطيا احتلاليا جراء إلقاء الحجارة ونقل عددا منهم لتلقي العلاج.



واستمرت المواجهات منذ انتهاء صلاة التراويح حتى ساعات الصباح الأولى، في مختلف أحياء المدينة المقدسة، خصوصا تلك المتاخمة للقدس الغربية كالشيخ جراح والمصرارة والتلة الفرنسية ووادي الجوز.



في حين أفاد الهلال الأحمر أن عدد المصابين الفلسطينيين خلال تلك المواجهات تجاوز 105 مواطنين، وصفت جراحهم بالمتوسطة والطفيفة، بينهم نساء وأطفال.



وقالت مصادر محلية لـ"وفا" إن عشرات المستوطنون ينتشرون، على الشارع رقم 1 وهي الطريق التي تفصل القدس الغربية عن القدس الشرقية، ويقومون بإيقاف السيارات المارة من أجل الاعتداء على العرب، بعد التأكد من هويتهم في حين لا تقوم شرطة الاحتلال بمنعهم من ذلك.