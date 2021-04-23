أكثر من 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى

أدى نحو 60 ألف مصل صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل هذا العام في المسجد الأقصى، وهو أقل بعشرة آلاف من عدد المصلين في الجمعة الأولى من شهر رمضان.



وأتت صلاة الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اعتداءات عنيفة نفذها الاحتلال بحق المقدسيين الليلة الماضية أصيب فيها قرابة 110 مقدسيين، واعتقل الاحتلال خمسين آخرين وتضررت ممتلكات المقدسيين في عدد من الأحياء جراء هجمات المستوطنين الإرهابية.



وفي الصباح وساعات الظهيرة شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى واستفزت المصلين وعرقلت وصولهم للأقصى من خلال الحواجز المنتشرة على مداخله، والتي تضاف إلى تلك الحواجز التي تعزل مدينة القدس عن الضفة الغرببة.



وقال مفتي القدس وفلسطين خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين: "إن أبناء شعبنا وصلوا للمسجد الأقصى رغم كل إجراءات الاحتلال التي ترفضها كل الديانات السماوية وكل الأعراف الدولية والإنسانية وكل القوانين الدولية".



وأضاف: "إن الاحتلال يغيظه توجه جموع المقدسيين والفلسطينيين للصلاة في المسجد الأقصى، وأن يراكم تملؤون شوارع القدس وأزقتها وحواريها، وتقولون للقاصي والداني إنها القدس أمانة الفاروق عمر ومحررة صلاح الدين، وهي المدينة التي تحمل تاريخ وحضارة المسلمين، وهي التي تشد إليها الرحال وإلى صنويها مكة والمدينة".



ويؤدي أغلب القادمين إلى الأقصى الصلاة في ساحات المسجد، وتحت الأشجار حيث تنعدم وسائل الوقاية من الحر نظرا لمنع الاحتلال أي تغييرات بالمسجد.