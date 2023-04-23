بغداد: توجيه سفارات الدولة في الخرطوم وأبوظبي لتيسير إجلاء الجالية العراقية في السودان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن الوزير فؤاد حسين وجّه بتعظيم الجهد الجماعي لسفارات العراق في الخرطوم وأبوظبي، لتعجيل التنسيق والاستجابة مع الدول الشقيقة لتيسير عمليات الإجلاء للجالية العراقية في السودان.

ودعا الصحاف -حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)- الجالية العراقية في الخرطوم إلى التسجيل الفوري للعودة إلى البلاد من خلال التواصل مع السفارة هناك، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحقيق استجابة عاجلة لسلامة الجالية، معربا شكره لجهود الدول الشقيقة في التعاون لإنجاح عمليات الإجلاء للعراقيين بالخرطوم.

وفي السياق، أعلن أحمد الصحاف، إجلاء 14 عراقيا من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، بناءً على طلبهم، وذلك بمتابعة وزير الخارجيّة فؤاد حسين.