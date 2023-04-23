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أعلنت القوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الأحد، استسلام قوات الدعم السريع في محلية الفشقة الصغرى بولاية القضارف الواقعة شرق البلاد.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، مقطع فيديو أعلنت فيه «استسلام قوات الدعم السريع بالفشقة الصغرى؛ استجابة لقرار القائد العام للقوات المسلحة».

وتجددت الاشتباكات صباح اليوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أكثر من منطقة، مع دخول المعارك أسبوعها الثاني، بينما تتسارع عمليات إجلاء رعايا الدول من السودان.

ورغم إعلان هدنة من الطرفين، اشتدت الاشتباكات في منطقة أم درمان غرب العاصمة، وشنت غارات جوية في منطقة كافوري شمال الخرطوم.

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات، بين اعتداء كل طرف على الآخر، أثناء عمليات إجلاء الفرنسيين من مقر السفارة الفرنسية.

ونوه وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، بأن حصيلة القتلى تجاوزت 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح، سجلت معظمها في مدينة الخرطوم، حيث قتل 130 شخصًا و1900 جريح.

وأعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، أن حصيلة الاشتباكات التي اندلعت في 15 أبريل الجاري بلغت 413 قتيلًا و3551 جريحا.