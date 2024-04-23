واشنطن: نريد رؤية تقدم فعلي داخل الأونروا قبل استئناف تمويلها

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تريد "رؤية تقدم فعلي" داخل وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) قبل أن تقرر استئناف تمويلها.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن كيربي قوله: "فيما يتصل بتمويلنا للاونروا، لا يزال معلقا. ينبغي أن نرى تقدما فعليا قبل أن يتغير موقفنا"، مضيفاً: "نرحب بنتائج تقرير التحقيق بشأن الأونروا، وما يهم الآن هو ما ستقوم به الوكالة من إصلاحات".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني لـ"الجزيرة"، إن "التقرير يؤكد أن الوكالة لديها أنظمة قوية للتعامل مع أي خرق للحيادية"، مشيراً إلى أن التقرير يشير أيضاً إلى حاجة الوكالة لتعزيز مواردها وزيادة موظفيها.

وأوضح لازاريني أن "الهدف الرئيس من الهجوم على الوكالة هو نزع صفة اللجوء عن الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنه دعا مجلس الأمن للتحقيق في الاستهداف السافر لموظفي ومباني الأمم المتحدة في غزة.

وأشارت مراجعة مستقلة لأداء الوكالة، أجرتها لجنة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن الأونروا "لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين".

وفي تقريرها، قالت اللجنة إنه "بناء على قائمة تعود لمارس 2024 تتضمن أرقام هويات فلسطينيين، أكدت إسرائيل علنا أن عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية. لكن إسرائيل لم تقدّم دليلا على ذلك".

وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة إنّ "ما يحتاج إلى تحسين سيتمّ تحسينه، وأنا واثقة من أنّ تنفيذ هذه التدابير سيساعد الأونروا على أن تكون وفية لتفويضها".