مصر تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والتبغ بنحو 10 مليارات جنيه في 2024-2025

كشفت وثيقة حكومية أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ، بنحو 10.6 مليار جنيه في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2024-2025 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل، لتصل إلى 95.624 مليار جنيه مقابل 85.009 متوقع تحقيقها في موازنة العام الحالي.



وكانت مصلحة الضرائب قررت في مطلع الشهر الحالي، فتح الشرائح الخاصة بالسجائر بنسبة تقترب من 12% حيث قرر فتح شرائح الفئة الأولي لتتراوح من جنيه إلى 34.7 جنيه، فيما كانت تتراوح في السابق من جنيه إلى 31 جنيها بحسب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات. ‎



وأضاف إمبابي وقتها أنه تقرر فتح الشرائح الخاصة بسجائر الفئة المتوسطة لتتراوح من 34.8 إلى 50.40 جنيها، مقابل 31 إلى 45 جنيها سابقا. ‎



وكانت الحكومة قررت في نوفمبر الماضي تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.