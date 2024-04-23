محافظ أسوان يتابع تنفيذ 31 من المشروعات الجارية بقرية القنان في إدفو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نسب ومعدلات التنفيذ لـ31 جاري بقرية القنان بمركز إدفو ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة".

وكلف المحافظ، بتكثيف الجهود وسرعة استبعاد واستبدال المقاوليين المقصريين؛ لرفع مستويات العمل وزيادة معدلات الإنجاز لضمان الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة والبدء في تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه، أكد اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية القنان والتي تخدم 25 ألفا من الأهالي موزعين على 18 قرية ونجعا وكفرا.

وأشار إلى الانتهاء من 17 مشروعا بنسب 100% وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمي ونقطة الإسعاف، وإنشاء وحدة طب الأسرة ووحدة الشئون الاجتماعية ومركز الشباب، ومشروعات إحلال وتجديد 3 مدارس وتطوير 3 مكاتب للبريد، وتبطين الترع، وإنشاء 6 من الكباري عليها.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أنه خلال الجولة الميدانية، تفقد مشروعات إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بنسبة 95% للأعمال المدنية فيما بلغت نسب تنفيذ الأعمال الكهرومكانية فيها إلى 60%.

وشدد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة الاهتمام بتنفيذ أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله في محيط المشروعات التي تم الانتهاء منها؛ لإضفاء الوجه الحضاري والجمالي المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.