أبو عبيدة: ربط الانتصار في الحرب باجتياح مدينة رفح أكذوبة إسرائيلية

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن «من أكاذيب حكومة الاحتلال المتواصلة منذ أسابيع طويلة، ربط ما يسمى بالانتصار في الحرب باجتياح مدينة رفح».

وأضاف خلال كلمة مصورة بثتها فضائية «الجزيرة»، مساء الثلاثاء، أن الاحتلال يحاول إيهام العالم بأنه قضى على غالبية الكتائب العسكرية للقسام في قطاع غزة.

وأشار إلى أن «الاحتلال يروج لغيرها من الأكاذيب الواهية؛ للهروب من حقيقة الفشل الكبير والعجز الذي ينتابه في عدم تحقيق أهداف الحرب الإجرامية غير المسبوقة في التاريخ المعاصر».

وأكد أن «تصرفات وجرائم العدو المتواصلة تدل على شعور بالهزيمة والفشل وليس النصر أو ما يشبه النصر».

وأكمل: «فقتل الأطفال وارتكاب المجازر بحق العائلات، ومحاصرة المستشفيات وتجريف المقابر، والانتقام من جثامين الشهداء، وقنص المدنيين الأبرياء، وقصف تجمعات المساعدات واغتيال أعضاء المنظمات الدولية الإغاثية، كلها مواصفات جيش يشعر بدونية وهزيمة وخيبة كبيرة وليس جيشا منتصرا أو واثقا من إنجازاته المزعومة».