رئيس إنبي يكشف تفاصيل أزمة مباراة الأهلي في دوري الشباب

تحدث أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، عن أزمة دوري الجمهورية للشباب «مواليد 2003»، التي حدثت عقب مباراة الفريق البترولي والأهلي.

وقال الشريعي في تصريحات تليفزيونية، إن حالات التزوير في أعمار اللاعبين بفرق الشباب والناشئين ليس لها دخل بالأندية، مشيرًا أن الأندية ليست جهة حكومية للتأكد من أعمار اللاعبين.

وتابع : "أنا كنادٍ تعرضت لمثل هذه الحالات التزويرية، ولكن عندما يأتي لي لاعب أحصل على بطاقته وجواز سفره ولكن التزوير يكون في البيانات وليس البطاقة، وهو ما يضع البعض في حالة لبس، وهذا إجراء يأتي قبل البطاقة والاحترام لنادي المصري في تأكيده على أن ورق لاعبه سليم وهم على حق ولكن البيانات ليست سليمة".

وأضاف الشريعي: "يوجد في أي نادي إدارة تكون مهمته بالاطلاع على البيانات الخاصة باللاعب والصحة وغيرها قبل مطابقتها وإرسالها للاتحاد، والموضوع بسيط للغاية وسوف يتم إثبات الأمر بشكل عادي للغاية".

واستطرد: قدمنا شكوى للاتحاد المصري قبل مباراة الأهلي في دوري الشباب، أن لاعب المصري ليس ببيانات صحيحة ومزور، بـ 4 أيام وسوف يتم حل الأمر سريعًا، والأهلي حصل على لقب الموسم الماضي بنفس القصة أيضًا، ولم أكن راضيًا عن بيان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري بإعلان الأهلي بطل لحين الفصل في شكوانا".

وواصل: "كان على اتحاد الكرة مخاطبة الناديين بدلًا من مخاطبة الصحفيين، بأنه سوف يتم اعتماد النتيجة بشكل طبيعي ولكن لن يتم الاحتفال باللقب من أي نادٍ لحين الفصل في شكوى التزوير، والناديين احتفلوا على حق وكنت أتمنى عدم ظهور هذا المشهد".

واختتم: "اللاعب المتواجد في المصري البورسعيدي، هو من كان يلعب أمام الأهلي منذ موسمين بسبب مشكلة إدارية، وتم إنصاف الأهلي وحصوله على 3 نقاط وأحرز اللقب على حساب طلائع الجيش، ولم أذكر اسم اللاعب أو إحضار البيانات الخاصة به احتراما للاعب وناديه".