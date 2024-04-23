حذر الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، من الإفراط في تناول المسكنات، لا سيما مادة الباراسيتامول، والتي كان تعتبر المسكن الأمثل والأكثر أمانًا على مر السنين.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الإثنين، إلى أن دراسة حديثة أجريت على الباراسيتامول؛ أظهرت أنه يسبب تراكم السموم داخل الجسم، ويؤثر على الإشارات العصبية لعضلة للقلب، ويضعف المناعة وقدرة الخلايا المناعية على التعرف على الأجسام الغريبة.
وشدد على ضرورة اللجوء إلى المسكنات فقط في حالة عدم تحمل الألم، محددًا الجرعة القصوى في حال عدم تحمل الألم بـ 3 أقراص 500 مل كل 8 ساعات.
كما دعا «الأنصاري» إلى تجنب تناول جرعة 1000 مل جرام من الباراسيتامول، موضحا أن جرعة 500 مل جرام في اليوم تغير من 20% من مسارات الإشارات العصبية داخل القلب.
وشدد على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التكاملية والتتابعية على عدد أكبر من الأفراد، مع مدة زمنية أطول، لتحديد تأثير الباراسيتامول بشكل دقيق، منوها أن دراسة واحدة لا تكفي في الطب.