حذر الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، من الإفراط ‏في تناول المسكنات، لا سيما مادة الباراسيتامول، والتي كان تعتبر المسكن الأمثل والأكثر أمانًا ‏على مر السنين‎.‎

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور المذاع عبر شاشة ‏‏«‏ETC‏» مساء الإثنين، إلى أن دراسة حديثة أجريت على الباراسيتامول؛ أظهرت أنه يسبب تراكم ‏السموم داخل الجسم، ويؤثر على الإشارات العصبية لعضلة للقلب، ويضعف المناعة وقدرة الخلايا ‏المناعية على التعرف على الأجسام الغريبة‎.‎

وشدد على ضرورة اللجوء إلى المسكنات فقط في حالة عدم تحمل الألم، محددًا الجرعة القصوى ‏في حال عدم تحمل الألم بـ 3 أقراص 500 مل كل 8 ساعات‎.‎

كما دعا «الأنصاري» إلى تجنب تناول جرعة 1000 مل جرام من الباراسيتامول، موضحا أن ‏جرعة 500 مل جرام في اليوم تغير من 20% من مسارات الإشارات العصبية داخل القلب.‏

وشدد على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التكاملية والتتابعية على عدد أكبر من الأفراد، مع ‏مدة زمنية أطول، لتحديد تأثير الباراسيتامول بشكل دقيق، منوها أن دراسة واحدة لا تكفي في ‏الطب.‏