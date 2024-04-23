السجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العجوزة

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قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العجوزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وحسين محمود فخري، وأسامة الأمير تادرس، وأمانة سر صلاح السيد وممدوح عبد الرشيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 20925 لسنة 2023 جنايات العجوزة، للمتهم "محمد.ص"، 29 سنة، عاطل، أنه في يوم 3 أكتوبر 2023، أحرز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "شفرة - موس" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

تعود الواقعة عندما تمكن الأمن من ضبط المتهم 4 قطع لجوهر الحشيش المخدّر وهاتف محمول ومبلغ مالی و"شفرة – موس"، وبمواجهته اعترف حيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة والأداه للدفاع عن تجارته الآثمة.