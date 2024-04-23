تعليم مطروح: إحالة العاملين بمدارس براني للتعليم الأساسي وحي الأمل للتحقيق لعدم الانضباط

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قرر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إحالة بعض العاملين بمدارس براني للتعليم الأساسي وحي الأمل للتحقيق؛ لعدم الانضباط.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة انتظام العملية الامتحانية والاطمئنان على مسار العمل، حيث زار عددا من مدارس مدينة سيدي براني غرب المحافظة؛ لمتابعة مسار العمل وانضباط العملية التعليمية.

وتلاحظ قيام المدارس بالسماح للتلاميذ بالمغادرة بعد انتهاء المهام الأدائية، بالمخالفة للتعليمات بأن يكون تنفيذها خلال اليوم الدراسي، على أن يتم استكمال اليوم الدراسي عقب الانتهاء من تنفيذ تلك المهام.

وغادر عدد من المعلمين مدارسهم أثناء مواعيد العمل الرسمية ودون أذن رسمي، وبناء عليه تقرر إحالة عدد من العاملين بمدرستي براني للتعليم الأساسي وحي الأمل للتعليم الأساسي للتحقيق؛ بسبب الإهمال في مباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية والتقصير الإداري والإخلال بالعملية التعليمية، ومخالفة التعليمات المنظمة للعمل.

وفي ختام الجولة، وجه وكيل وزارة تعليم مطروح، عبد الوهاب بكار مدير إدارة براني بتكثيف جولات المتابعة؛ لتحقيق مزيد من الانضباط والالتزام داخل المؤسسات التعليمية في سبيل تحقيق خدمة تربوية جيدة .