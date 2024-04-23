تايلاند تقرر تمديد إعفاء السياح الروس من تأشيرة الدخول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير السياحة التايلاندي سوداوان وانجسوفاكيجكوسول، أن مجلس الوزراء التايلاندي جدد برنامج الإعفاء المؤقت من التأشيرة للسياح الروس حتى نهاية يوليو المقبل.

وقال وانجسوفاكيجكوسول، إنه بموجب الخطة يستطيع السياح الروس البقاء لمدة تصل إلى 90 يوما في تايلاند بدون تأشيرات، ارتفاعا من 30 يوما في العادة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ومن المقرر أن ينتهي البرنامج الحالي في نهاية أبريل الجاري.

وكانت تايلاند قد أعلنت أنها ستسمح للمواطنين الروس بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 90 يوما بدون تأشيرات.

ويشكل السياح الروس ثالث أكبر مجموعة من زوار تايلاند حتى الآن خلال العام الجاري، بعد السياح الصينيين والماليزيين.