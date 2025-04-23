 ليفربول على أعتاب التتويج.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال مع كريستال بالاس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ليفربول على أعتاب التتويج.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال مع كريستال بالاس

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 11:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 11:23 م

أصبح ليفربول على بُعد نقطة واحدة فقط من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، قبل أربع جولات من النهاية، مستفيدًا من تعثر منافسه المباشر أرسنال أمام كريستال بالاس بالتعادل (2-2)، في الجولة الـ34 من المسابقة.

المباراة التي جمعت "المدفعجية" بنظرائهم في كريستال بالاس على ملعب الإمارات، انتهت بنتيجة مخيبة لجماهير أرسنال، بعدما فرط الفريق اللندني في تقدمه مرتين، ليبتعد خطوة إضافية عن سباق اللقب، ويقرّب "الريدز" أكثر من منصة التتويج.

السيتي يعود بفوز قاتل

في الجولة ذاتها، واصل مانشستر سيتي تمسكه بالأمل، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على أستون فيلا بنتيجة 2-1 على ملعب "الاتحاد"، ليعزز موقعه في المركز الثالث، ويُبقي على آماله الضعيفة في سباق القمة.

قمة الحسم تنتظر الأنفيلد

ويستعد ليفربول لمواجهة نارية أمام توتنهام يوم الأحد المقبل على ملعب "الأنفيلد"، ضمن منافسات الجولة ذاتها. ويكفي رجال يورغن كلوب تحقيق التعادل فقط، ليُعلنوا رسميًا تتويجهم بلقب البريميرليج للمرة العشرين في تاريخ النادي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول – 79 نقطة

2- أرسنال – 67 نقطة

3- مانشستر سيتي – 61 نقطة

4- نوتينجهام فورست – 60 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد – 59 نقطة

6- تشيلسي – 57 نقطة

7- أستون فيلا – 57 نقطة

8- بورنموث – 49 نقطة

9- فولهام – 48 نقطة

10- برايتون – 48 نقطة

11- برينتفورد – 46 نقطة

12- كريستال بالاس – 45 نقطة

13- إيفرتون – 38 نقطة

14- مانشستر يونايتد – 38 نقطة

15- وولفرهامبتون – 38 نقطة

16- فوتنهام – 37 نقطة

17- وست هام – 36 نقطة

18- إيبسويتش تاون – 21 نقطة

19- ليستر سيتي – 18 نقطة

20- ساوثهامبتون – 11 نقطة


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