عريس في برنامج تلفزيون الواقع الأسترالي يقدم طلبا للحصول على أمر قضائي ضد عروسه

ذكرت وكالة أسوشيتد برس الاسترالية (إيه.إيه.بي) اليوم الأربعاء أن عريسًا في برنامج تلفزيون الواقع الأسترالي "متزوج من النظرة الأولى" تقدم بطلب للحصول على أمر قضائي ضد عروسه التي تظهر على الشاشة، زاعمًا أنها قدمت ادعاءات ضارة عنه عبر الإنترنت.

وقدم رايان دونيلي، الذي ظهر في الموسم الأخير من البرنامج، المعروف أيضًا باسم إم.إيه.إف.إس، طلبًا للحصول على أمر قضائي ضد جاكي بورفوت بتهمة العنف المنزلي. وتم عقد جلسة استماع في محكمة كامبلتاون المحلية في سيدني اليوم الأربعاء.

وظهر الاثنان كزوجين في برنامج /متزوجون من النظرة الأولى/، وهو برنامج يلتقي فيه المشاركون لأول مرة في حفل زفافهم على شاشة التلفزيون.

واستقطب العرض قاعدة جماهيرية عالمية، بما في ذلك المشاهير مثل أنيا تايلور جوي من مسلسل مناورة الملكة، ونيكولا كوجلان من مسلسل بريدجيرتون، والنجم السينمائي الأسترالي هيو جاكمان.

وانفصل دونيلي وبورفوت خلال "مراسم العهود الأخيرة المفعمة بالإهانات" التي تم بثها كجزء من البرنامج بعد علاقة استمرت تسعة أشهر.