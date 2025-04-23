وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تكبدت أكثر من 170 جنديا على محور كورسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية كبدت القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 170 عسكريا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال البيان: "تواصل القوات الروسية التقدم وصد محاولة مهاجمة القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية، في مقاطعة كورسك"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة الشمال على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات من 3 ألوية أوكرانية هجومية في قريتي جورنال وأوليشنيا".

وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية عملياتها الهجومية، مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في عدة مناطق بمقاطعة سومي".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت أكثر من 170 عسكريا، وتم تدمير ناقلات جند مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة وعددا من المدافع وتم تدمير مستودعين للذخيرة و11 نقطة تحكم للطائرات المسيرة.

ووفقا للدفاع الروسية، فإنه في المجمل خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسر العدو أكثر من 75 ألفا و710 عسكريين.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.