إسرائيل تعلن التعبئة وتستعد لطلب دعم دولي لإخماد حرائق قرب القدس

أعلنت إسرائيل، مساء الأربعاء، التعبئة العامة لجميع عناصر الإطفاء فيها، في ظل حرائق واسعة النطاق اندلعت في بلدات قريبة من القدس، وسط استعدادات لطلب مساعدات دولية لإخمادها.

وذكرت «القناة 12» الإسرائيلية، أن 3 رجال إطفاء أصيبوا أثناء مشاركتهم في إخماد النيران المشتعلة في جبال القدس.

وفي بيان لها، أوضحت الشرطة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجرى تقييما للوضع من غرفة قيادة مكافحة الحرائق في بلدة "إشتاؤول"، بمشاركة مفوض الشرطة داني ليفي، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي شارك عبر الهاتف من الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأناضول.

ووفق البيان، وجه مفوض الشرطة، القوات بمواصلة العمليات على الطرق السريعة وفي البلدات باستخدام جميع الأنظمة، بما في ذلك المنظومة الجوية للشرطة.

بدورها، أفادت صحيفة «معاريف» العبرية، بأن مفوض الشرطة أمر بإعلان التعبئة العامة لرجال الإطفاء لمواصلة جهود السيطرة على الحرائق ومنع انتشارها.

وفي كلمة متلفزة عقب الاجتماع، قال نتنياهو: «علينا منع وقوع خسائر، وللقيام بذلك يجب مواصلة استخدام قوات الإطفاء بكامل قوتها، ليلًا إن أمكن».

وذكر أن الليل يعد نقطة ضعف، حيث تتجدد النيران وتزداد حدتها بفعل الرياح.

ودعا نتنياهو، إلى استخدام طائرة "شمشون" (سوبر هركيوليز) للمساعدة في عمليات الإطفاء بين القدس وتل أبيب.

وتابع: «إذا كانت النيران على وشك تطويق بلدة ما، يجب إخلاؤها فوراً، ويُمنع منعا باتا الدخول.. علينا الدفاع عن خط القدس».

واستكمل: «لا نعلم كيف ستتطور هذه الحرائق، ربما سنتمكن من السيطرة عليها، هذا ما نأمله وهذا ما نتوقعه».

وأشار نتنياهو، إلى أنه يستعد لإمكانية طلب دعم من دول أجنبية، مثل اليونان، للمساهمة في إخماد الحرائق.

في السياق ذاته، قالت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن 11 طائرة إطفاء وأكثر من 100 طاقم من مختلف أنحاء البلاد يشاركون حاليا في مكافحة الحرائق بمنطقة إشتاؤول في جبال القدس.

وفي وقت سابق الأربعاء، انضمت وحدات من جيش الاحتلال إلى جهود إخماد حرائق واسعة اندلعت بين مدينتي القدس وتل أبيب، بسبب موجة حر شديدة.

وأعلنت الشرطة، عبر منصة «إكس»، إجلاء سكان بلدات واقعة بين مدينتي بيت مئير إشتاؤول ومسيلات تسيون، فيما توقفت حركة القطارات ببعض المناطق.