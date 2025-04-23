تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلاً للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح فصلي كورال الأطفال والجيتار، وبإشراف فني للدكتورة هدى حسني، وذلك في السابعة مساء السبت ٢٦ أبريل على مسرح أوبرا دمنهور ضمن أنشطة وزارة الثقافة.

ويقدم فصل كورال الأطفال تدريب وقيادة ومصاحبة على البيانو الدكتور محمد حسنى، عددًا من المؤلفات الغنائية العربية والعالمية منها "الدنيا ربيع، يا مصر يحميكى لأهلك، أحن قلب في الدنيا، Edelweiss، طلعت يا محلى نورها، ماما يا حلوة، الجيرة والعشرة، Let it Go، من فيلم فروزن، كان فيه فراشة، مدد يا رسول الله، الورد جميل، Climb Every Mountain، ست الحبايب، مصر تتحدث عن نفسها، مش هضعف، أداء زين، رهف، أريام، كارلوس، إيلاف، روان هنا، أروى، بهار، ساندى، دانيال وكارما".

ويقدم فصل الجيتار تدريب الفنان رامي مجدي مختارات من أعمال الموسيقى العربية والغربية منها "حتى آخر العمر، سهر الليالي، Sway، يا ست يا ختيارة،Malaguena ، Mamba، fly me to the moon ، أنا لحبيبي، قصاد عيني، الحياة الوردية، قضية عم أحمد، أداء عمر خالد، ملاك علاء، أوناي أونس]، بسملة علاء، إفرايم رامز، كاراس جوزيف، سما علاء، ريماس الجمل، حبيبة وليد، سلمى محمد، أحمد زكي وياسمين عادل".

جدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها "البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت".

كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة، واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة، بجانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.