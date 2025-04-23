 الهند تعتزم تجميد معاهدة تقاسم مياه مع باكستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند تعتزم تجميد معاهدة تقاسم مياه مع باكستان

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 7:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 7:05 م

أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، أنها بصدد تعليق العمل بمعاهدة لتقاسم المياه مع باكستان، مشيرة إلى أنها تحمل جارتها المسؤولية عن الهجوم الذي شنه مسلحون أمس ، وأسفر عن مقتل 26 شخصا في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.

وأعلن وزير الخارجية الهندي، فيكرام ميسري، عن هذه الخطوة في مؤتمر صحفي في نيودلهي بعد أن عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اجتماعا أمنيا خاصا مساء اليوم الأربعاء.

وقال ميسري إن الهند بصدد تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند "حتى تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".


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