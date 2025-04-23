مستعمرون يهاجمون مركبات في تقوع ببيت لحم

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هاجم مستعمرون إرهابيون، الليلة، مركبات في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة عند دوار تقوع الغربي، ما تسبب بأضرار في عدد منها.