وصف الكاتب الصحفي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، السردية المصرية بأنها «مظلومة»، مؤكدا أنه يصدر هذا الحكم عن «ضمير مهني وإنساني مستريح»

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر «ON E»، إن السردية المصرية، ورغم كونها الأكثر استقامة وانحيازًا للحقوق؛ فإنها تظل «المظلومة»، موضحا أن الظلم يعود لعوامل عديدة؛ لكنه «بالتأكيد ليس بسبب الخطاب السياسي الذي تتبناه الدولة».

واستشهد بأمثلة من الماضي لتوضيح الحقيقة، قائلا «بالعودة للوراء، أتذكر أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2007- 2008، كان هناك محاولة من أطراف عديدة لتحريف مجرى الغضب من إسرائيل التي تضرب غزة، إلى مصر التي تغلق المعبر (بين قوسين)، في معضلة تتكرر بين الحين والآخر».

وروى واقعتين لا ينساهما من تلك الفترة، والتي كان القيادي البارز في حركة حماس، غازي حمد، طرفا بإحداها، معقبا: «كانت هناك أزمة تتمثل في رفض حركة حماس إخراج الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر، ككارت مساومة بينهم وبين الجانب المصري».

وأضاف: «كنت أجلس وقتها أنا والدكتور غازي حمد على الرصيف في رفح المصرية، وقلت له: اسمح لي أن اختلف معكم يا دكتور، فلا يمكن استخدام ورقة الجرحى كورقة تفاوض سياسي مع الجانب المصري، وتأخركم في إخراج الجرحى يعني أن هناك أناسا سيموتون ويدفعون ثمن هذا التباطؤ».

وتابع : «كان رده وقتها: معك حق، لكن المسألة لها علاقة بحسابات المكتب السياسي»، مشيرا إلى أن الضغط كان يوجه حينها لتحميل الجانب المصري مسئولية هذا الأمر.

كما ذكر واقعة أخرى تتعلق بنقص المعلومات الرسمية عن المساعدات المصرية، قائلا: «تحدثت مع وزير الإعلام أنس الفقي آنذاك وقلت له: أنا أقف على المعبر وليس لدي بيان مصري يوضح حجم المساعدات التي دخلت من مصر لغزة، أريد بيانا ليعرف الناس ماذا فعلتم، فقال: ليس لدي تجميع للبيانات.. قلت له: أنا أقف على المعبر ومعي التجميع».

وأوضح أن سبب سرده لهاتين الواقعتين هو «إثبات أن فكرة الدور المصري المظلوم هي فكرة قديمة»، مؤكدا أن «السردية المصرية تتعرض على مدار الساعة لهجوم وتشويه دائم في أي ملف».