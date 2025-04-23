وزير التجارة الكوري الجنوبي يتوجه إلى أمريكا لإجراء محادثات تجارية

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تعهد وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي آن دوك جيون بوضع الأساس للمناقشات التي تمكن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من مواصلة تعاونهما وتحقيق نتيجة "مربحة للجانبين".

وأدلى الوزير بهذه التصريحات أمام الصحفيين اليوم الأربعاء في مطار إنتشون الدولي، لدى مغادرته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في محادثات "اثنين زائد اثنين" بين كبار المسؤولين الماليين والتجاريين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، المقرر عقدها غدا الخميس في واشنطن، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وقال الوزير إنه يخطط لمناقشة قضايا اختلال التوازن التجاري مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التعاون في صناعة بناء السفن وقطاع الطاقة.

وأضاف الوزير أن المفاوضين الكوريين الجنوبيين منفتحون على إمكانية طرح ترتيبات تقاسم تكاليف الدفاع في المحادثات، وهم يستعدون وفقا لذلك.

وتابع الوزير أن الحكومة تدرس أيضا إمكانية ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل غير متوقع في المحادثات.

وقال الوزير إنه يستعد للمحادثات بهدوء وحذر، متعهدا بإيجاد حلول سريعة بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة التي تبلغ 25 في المئة التي من المقرر أن تفرضها الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تسبب أضرارا كبيرة لصناعات كوريا الجنوبية.