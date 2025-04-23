الفاتيكان: نحو 20 ألف شخص ألقوا نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس

أعلن الفاتيكان، أن أكثر من 19400 شخص ألقوا نظرة الوداع اليوم الأربعاء، على جثمان البابا فرنسيس الذي نقل منذ الصباح الى كاتدرائية القديس بطرس في روما.

وقالت الدائرة الاعلامية في الكرسي الرسولي، إنه يستمر تدفق المؤمنين إلى الكاتدرائية المهيبة، وينظر الفاتيكان في تمديد السماح بدخولها حتى ما بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي) إن اقتضى الأمر، بحسب وكالة فرانس برس.

وأمس الأول الاثنين، أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عاما بمقر إقامته في دار القديسة مارتا بالفاتيكان، بعد تدهور في صحته منذ 18 فبراير الماضي.

وسبق أن أعلن الفاتيكان، أن جنازة البابا الراحل فرنسيس ستقام السبت المقبل.