تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامجًا حافلًا بالعروض الفنية، ينطلق بدءًا من اليوم الخميس ويستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري، بعدد من المحافظات، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، وبرعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة.

ويشمل البرنامج 25 عرضًا فنيًا، تقدم خلالها باقة مختارة من الأغاني الوطنية التي تجسد روح الانتماء، وتعبر عن فخر المصريين بتاريخهم ونضالهم، في أجواء احتفالية تعكس عظمة الذكرى الخالدة.

ويحيي الحفلات فرق الموسيقى العربية وفرق الإنشاد التابعة للهيئة، ويُنَفَّذ البرنامج بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للموسيقى، وبالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية المختلفة.

ويشهد اليوم الخميس، عرضًا فنيًا لفرقة المحلة للموسيقى العربية على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى في السادسة مساءً، بجانب عرض فني لفرقة الوادي الجديد للموسيقى العربية بقصر ثقافة الوادي الجديد في السابعة مساءً.

وتقدم فرقة المنيا للموسيقى العربية، غدًا الجمعة 24 أبريل، عرضًا فنيًا بالنادي الرياضي في السابعة مساءً.

ويشهد يوم السبت 25 أبريل، عرضًا فنيًا لفرقة الغوري في السادسة مساءً، وذلك بقصر ثقافة الشباب والعمال، كما تقدم فرقة الأقصر للموسيقى العربية عرضًا فنيًا بقصر ثقافة الأقصر، وتقدم فرقة سوهاج للموسيقى العربية حفلها بقصر ثقافة الطفل.

وتقدم فرقة طنطا للموسيقى العربية حفلها الغنائي بالمركز الثقافي، فيما تعرض فرقة البحيرة للإنشاد الديني بقصر ثقافة دمنهور.

وتتواصل الفعاليات في السابعة مساءً، إذ تقدم فرقة القاهرة للموسيقى العربية عرضًا بقصر ثقافة روض الفرج، وتعرض فرقة السلام للموسيقى العربية بقصر ثقافة السلام، وتقدم فرقة بني سويف للموسيقى العربية عرضًا فنيًا بقصر ثقافة بني سويف، فيما تعرض فرقة الفيوم للموسيقى العربية بمكتبة الفيوم العامة.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة الزقازيق الحفل الفني لفرقة عبد الوهاب للموسيقى العربية، وتقدم فرقة فاقوس للموسيقى العربية عرضها الفني بقصر ثقافة فاقوس في التوقيت نفسه.

ويشهد قصر ثقافة الإسماعيلية عرضًا فنيًا لفريق كورال الإسماعيلية، وتقدم فرقة العريش للموسيقى العربية عرضها الفني في الثامنة مساءً بقصر ثقافة العريش، بجانب عرض فني لفرقة قنا للموسيقى العربية بقصر ثقافة قنا، فيما يستقبل قصر ثقافة بورسعيد حفل فرقة بورسعيد للموسيقى العربية في التاسعة مساءً.

ويشهد بيت ثقافة تمي الأمديد، يوم الأحد 26 أبريل، عرضًا فنيًا لفرقة تمي الأمديد للإنشاد الديني في الخامسة مساءً، كما تقدم فرقة منيا القمح للموسيقى العربية عرضًا بدار المسنين في السابعة مساءً، وتقدم فرقة كفر الدوار للموسيقى العربية حفلًا بقصر ثقافة كفر الدوار في التوقيت نفسه.

وفي يوم الاثنين 27 أبريل يشهد نادي النيل بالمنصورة عرضًا لفرقة المنصورة للموسيقى العربية في السادسة مساءً، كما تقدم فرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية عرضًا بالمركز الثقافي في السابعة مساءً.

ويقام يوم الثلاثاء 28 أبريل، عرض فني لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط في السابعة مساءً، وتختتم الفعاليات يوم الخميس 30 أبريل بعرض فني لفرقة البحيرة للموسيقى العربية بقصر ثقافة دمنهور في السادسة مساءً.

ويحتفل بعيد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل من كل عام، تخليدًا لذكرى استعادة أرض سيناء عام 1982، بعد مسيرة طويلة من الكفاح الوطني والتضحيات التي سطرها أبناء مصر دفاعًا عن تراب الوطن.