أكد براوليو فاسكيز، المدير الرياضي لأوساسونا أن ناديه لن يحسم مستقبل فيكتور مونيوز، لاعب الفريق، خلال الفترة الحالية، مُشيرًا إلى أن ريال مدريد يمتلك حق استعادته.

وقال براوليو فاسكيز في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لدى ريال مدريد بند إعادة شراء لمدة ثلاث سنوات.. هذا ما تم الاتفاق عليه عند التعاقد مع اللاعب".

وأضاف: "ما نفعله حاليًا هو الاستمتاع بفيكتور حتى نهاية الموسم الجاري، وكرة القدم لا يمكن التنبؤ بما سيحدث فيها".

وتابع: "انتقدنا الكثيرون للمغامرة في التعاقد مع لاعب شاب لم يلعب سوى دقائق معدودة في الدوري الممتاز من قبل، والآن يسألوننا لماذا لم نشترِه نهائيًا".

وأتم براوليو فاسكيز تصريحاته قائلًا: "الأمر معقد.. لقد قبلنا بسعادة الشروط التي وضعها ريال مدريد عند التعاقد مع اللاعب.. اتخذ مونيوز القرار الصائب، وكذلك فعلنا نحن".

وأشارت صحيفة ماركا إلى أن ريال مدريد بخلاف بند أحقيته في استعادة الجناح الأيسر، فإنه يملك أيضًا 50% من رسوم انتقاله إلى أي فريق آخر.

يُذكر أن فيكتور مونيوز، البالغ من العمر 22 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف أوساسونا، في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد، وخاض مع الفريق 34 مباراة، أحرز خلالهم 6 أهداف، وصنع 5 آخرين.