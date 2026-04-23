شيعت بلدة البيسارية جنوبي لبنان، الخميس، الصحفية آمال خليل، بعد استهدافها بقصف إسرائيلي.

ومساء الأربعاء، استشهدت خليل وأصيبت الصحفية زينب فرج، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة الطيري جنوبي لبنان، في تصعيد وخروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار ترتكبها تل أبيب.

وشيعت بلدة البيسارية خليل بمأتم مهيب، حضره حشد كبير من نواب ومسئولين رسميين وشخصيات سياسية وإعلامية وصحافة محلية أجنبية، وزملا ء الراحلة وأبناء البلدة.

وحُمل النعش على الأكف داخل البلدة، وسط نثر الأرز والورد، قبل أن ينقل إلى منزلها لإلقاء الوداع الأخير قبيل الدفن، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفيتين ومنع الصليب الأحمر والجيش اللبناني من التوجه إليهما، كما أغار على الطريق العام الواصل بين بلدتي الطيري وحداثا (جنوب)، لمنع فرق الإسعاف من الوصول، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي وقت سابق الخميس، طالب لبنان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالتحرك لوقف استهداف إسرائيل للصحفيين اللبنانيين بعد قتلها 28 منهم منذ أكتوبر 2023.

وقالت المندوبة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفيرة كارولين زيادة، في بيان، إنها "وجهت رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تتعلق باستهداف إسرائيل الصحافيين في لبنان وقتلهم".

وأوضحت زيادة أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 13 أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد 28 صحافيا لبنانيا، من بينهم مراسلون ومصورون، من دون أي مساءلة حتى الآن".



