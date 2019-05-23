الخارجية الروسية: موسكو تعتبر منظمة التحرير الممثل الوحيد للفلسطينيين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، أجرى محادثات هاتفية مع أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صائب عريقات، جرى خلالها "تبادل لوجهات النظر حول سبل التغلب على الركود في عملية التفاوض الفلسطينية - الإسرائيلية".

وقالت الخارجية الروسية - في بيان اليوم أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بمبادرة من الجانب الفلسطيني تضمن في الوقت نفسه، التأكيد على عدم جواز مراجعة الأساس المعترف به دولياً لتسوية الشرق الأوسط، الذي يفترض إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود أراضي 1967 "التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وأحكام مبادرة السلام العربية ومبدأ "السلام مقابل الأرض" الذي تمت المصادقة عليه في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991".

وتم خلال المحادثة، التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية "كانت وما زالت الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ولا يملك أحد آخر التفويض والحق في التحدث نيابة عنها خلال المنتديات والمؤتمرات المكرسة لمهمة إقامة سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط" .