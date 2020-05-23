بدأت الحلقة الـ29 من مسلسل «لعبة النسيان»، بتذكر «رقية» أنها لم تخن زوجها «أمجد»، ولكنها تلاعبت بـ«خالد» وكانت السبب في مقتله، كما تكشف أمر «نادر» أمام عائلته، فيقرر والده أن يبلغ عنه الشرطة ولكنه لا يستطيع، كما تقرر «رقية» أن تتستر عليه وتسكت، وتقول لـ«عمرو» إنها لن تبلغ عنه، فيقوم بتهديدها والتوعد بأنه سيخبر الشرطة لينتقم لأخيه.

«لعبة النسيان» تدور أحداثه حول امرأة من الطبقة المتوسطة تعيش حياتها بشكل طبيعي، ولكنها تتغير تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، وهو بطولة دينا الشربيني، وأحمد فهمي، ومحمود قابيل، وروزالين البيه، وهنا شيحة، ورجاء الجداوي، وعلي قاسم، وإنجي المقدم، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.