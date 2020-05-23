الآلاف يطالبون سانشيز بالتنحي في مظاهرة ضد قيود كورونا في إسبانيا

دعا الآلاف من المواطنين الإسبان إلى استقالة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وذلك خلال تجمعات احتجاجية ضد الإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي مدريد وغيرها من المدن بالبلاد، لبت أغلبية من المتظاهرين في سيارات خاصة الدعوة التي أطلقها حزب "فوكس" الشعبوي اليميني للتظاهر اليوم السبت.

ويتهم فوكس، ثالث أقوى حزب في البرلمان الإسباني، الحكومة اليسارية باستخدام القواعد الصارمة لاحتواء الوباء "لتدمير" البلاد اقتصاديا وتقييد حريات المواطنين بشكل غير قانوني.

وأدلى حزب الشعب المحافظ، وهو أكبر حزب معارض، بمزاعم مماثلة ولكن لم يدع أنصاره إلى المشاركة في مسيرة اليوم.

غير أن، نائبة سكرتير حزب الشعب آنا بيلتران قالت إن الحزب يدعم المظاهرات السلمية ضد الحكومة "لأن الشعب فاض به الكيل".

كانت مدريد مركزا للاحتجاجات. وشغلت المئات من السيارات والدراجات النارية، وكذلك عدد كبير من المتظاهرين الذين كانوا يسيرون ولم يذعنوا لقواعد التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا، العديد من الشوارع الرئيسي في وسط العاصمة وفى منطقة بلغت مساحتها نحو كيلومترين اثنين، بحسب تقديرات وسائل الإعلام.

وفي ظل أكثر من 230 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 28 ألف وفاة، تعتبر إسبانيا هي إحدى الدول الأكثر تضررا جراء الجائحة.