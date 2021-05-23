محافظ أسوان يلتقي متدربي البرنامج الرئاسي

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة "EPLP" والمخطط لهم التدريب العملي بمحافظة أسوان (دفعة الشهيد أحمد منسي) التي تضم كل من منار عطية وأحمد عصام من وزارتي التربية والتعليم والأوقاف.

واستعرض اللواء أشرف عطية المشروعات الجارية في قطاعات البنية الأساسية والخدمية والتطوير والتجميل والاستثمار والسياحة وغيرها من مشروعات التأمين الصحي الشامل وتحيا مصر وحياة كريمة والتحول الرقمي، ما سيساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن الأسواني، بالإضافة إلى إبراز الوجه الحضارب واستعادة الهوية البصرية لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى بإعتبارها من أهم المقاصد السياحية الدولية.

واوضح المحافظ، أن العمل في المحليات يشهد تحديات كثيرة ولذا فأننا نسعى لاختيار أفضل العناصر في القيادات المحلية، وكذا اقتحام المشاكل المتراكمة، وإنهاء المشروعات المتعثرة مع تطوير الخدمات السياحية من خلال الارتقاء بالمظهر العام والسلوك الحضاري للحنطور والمراكب الشراعية والعاملين عليها.