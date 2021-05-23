حركة فتح: وجود إسرائيل بفلسطين مؤقت وإن طال

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن فلسطين لا تراهن على الموقف الأمريكي، إلا إذا كان محايدا، ولكن لن يحدث هذا الأمر أبدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "العالول"، خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الإصرار على الرباعية هو الأهم، وذلك بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي كان يطالب فيها العالم العربي؛ الاعتراف بحق إسرائيل.

وأوضح نائب رئيس حركة فتح، أن الرئيس الأمريكي لم يضع حدودا لتل أبيب، لأن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لها حدود في دستورها، مؤكدا أن الإبر المخدرة التي تعطى للعالم العربي، يجب أن نكون على وعي كبير بها.

وأكد أن الصلبيين جلسوا بتلك المنطقة أكثر من 90 عاما، وفي نهاية المطاف جاء صلاح الدين الأيوبي، وقال لريتشارد الذي كان ملقب بـ"قلب الأسد": "إذا أتيت في المرة المقبلة فأهلا بك حاجا، وإن أتيت بجيش سنقاتلك"، فعلى إسرائيل أن تعلم أن وجودها بفلسطين مؤقت حتى وإن طال.