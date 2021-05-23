أكّد الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية أنّ فلسطين حقّقت انتصارًا واضحًا في المعركة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on e»، مساء أمس السبت، إنّ فلسطين لا تواجه فقط الاحتلال الأطول في التاريخ لكنها تواجه منظومة تمييز عنصري هو الأسوأ في تاريخ البشرية.

وأضاف أن الخطوة المقبلة بعد وقف إطلاق النار تستلزم ضرورة توحيد الصف الوطني، كاشفًا عن توجيه دعوة لعقد اجتماع للأمناء العامين للقوى الفلسطينية لتشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير.

وأوضح البرغوثي، أن الهدف من تشكيل هذه القيادة هو أن يكون مسؤولة عن القرار السياسي والنضالي، وتُظهِر الشعب الفلسطيني أمام العالم أجمع كقوة موحدة، معتبرًا أن هذا الأمر يحمل أهمية كبيرة في التعامل مع المبادرات السياسية العديدة التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن ما يهم الشعب الفلسطيني هو عدم العودة للوراء والانخراط في مفاوضات لا تنتهي إلى شيء تكون بديلة للحل عملية سلام كبديل للسلام.

وتابع: «هناك إنجاز كبير يجب أن نحافظ عليه، وهناك منعطف تاريخي تحقق ويجب أن نترجمه إلى إنجازات ملموسة بالوحدة الوطنية الفلسطينية والمطالبة بإنهاء الاحتلال وإسقاط كل منظومة التمييز العنصري».

وبفضل جهود مصرية حظيت بإشادة واسعة إقليميًا ودوليًا، توقف إطلاق النار في قطاع غزة بدءًا من الساعة الثانية من فجر أمس الجمعة، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال وفدين أمنيين إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل لدعم وقف إطلاق النار.

ويتابع حاليًّا الوفدان المصريان إجراءات تنفيذ الهدنة والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.