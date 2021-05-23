 القوات العراقية تعتقل قيادي داعشي قبل تسلله داخل البلاد من سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات العراقية تعتقل قيادي داعشي قبل تسلله داخل البلاد من سوريا

القوات العراقية
القوات العراقية
أ ش أ
نشر في: الأحد 23 مايو 2021 - 2:54 م | آخر تحديث: الأحد 23 مايو 2021 - 2:54 م

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، القبض على أحد أبرز عناصر كتيبة الحدود في تنظيم داعش الإرهابي المكنى بـ"أبي بلال" إثر محاولته التسلل إلى الأراضي العراقية.

وأوضحت مديرية الاستخبارات العسكرية - في بيان صحفي اليوم ، أذاعته وكالة الأنباء العراقية - أن مفارزها الاستخبارية تمكنت من الإطاحة بالإرهابي المذكور أثناء محاولته التسلل إلى الأراضي العراقية قادمًا من سوريا، مشيرة إلى أن العملية أنجزت بعدما تمت مراقبة تحركاته عبر الكاميرات الحرارية، ونصب كمين محكم له أسفر عن القبض عليه في منطقة جلبارات التابعة إلى ناحية ربيعة غرب محافظة نينوى بشمال العراق.


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