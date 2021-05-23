تقرير: احتمال تمديد اتفاق الرقابة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية لمدة شهر

كشف مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لموقع "نور نيوز" الإخباري، عن احتمال تمديد اتفاق المراقبة النووي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المصدر: "هناك احتمال لتمديد مشروط للاتفاق لمدة شهر واحد فقط".

وأكد المسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن "هذه المبادرة تأتي في إطار إبداء إيران لحسن نيتها ولإعطاء فرصة لعملية التفاوض الجارية في فيينا".

وأضاف أنه إذا تم حسم هذا القرار، فمن المفترض "أن تغتنم الأطراف المتفاوضة الفرصة التي ستوفرها إيران لهم مرة أخرى وتقبل المطالب القانونية الإيرانية لتسهيل إحياء الاتفاق النووي".

وكانت إيران اتفقت مع الوكالة الدولية في فبراير الماضي على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأن إيران ستقوم خلال ثلاثة أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها. وخلال هذه الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وستبقى عند إيران فقط.

وإذا ما تم إلغاء العقوبات في غضون ثلاثة أشهر بصورة كاملة، ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد.

وانتهت مهلة الأشهر الثلاثة أمس.