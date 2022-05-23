ميناء دمياط يستقبل سفينة غاز مسال لنقل 65 ألف طن

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن متنوعة، بينما غادره 6 سفن أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 27 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (LA SEINE)، والتي ترفع علم مالطا و يبلغ طولها 300 مترا، وبعرض 46 مترا، تحمل شحنة تبلغ حوالي 65 ألف طن من الغاز المسال.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم الإثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة 29632 طنا، تشتمل على 2425 طن أسمنت، و11190 طن يوريا، و3400 طن مولاس، و9000 طن صويا و3617 طن كوارتز، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18579 طنا، تشتمل على 880 طن عدس، و1487 طن أبلاكاش، و5100 طن خردة، و899 طن خشب زان، و3413 طن ذرة، و1600 طن فول، و5200 طن حديد.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1018 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 338 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1684 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 24929 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 342471 طنا.

وغادر قطار بعد أن أفرغ 50 حاوية 20 قدما، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4358 شاحنة.