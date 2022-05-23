«القومي للمرأة» ينظم أمسية فنية وثقافية لـ350 سيدة وطفلًا من إحدى قرى «حياة كريمة» في مطوبس

شهدت قرية قومسيون شرق إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة" بمطوبس، فعاليات الأمسية الفنية الثقافية للأسرة المصرية بمحافظة كفرالشيخ، نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمراة بكفرالشيخ، وياسر خداش، رئيس مركز مطوبس، وفريدة المزين، المقرر المناوب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الشرطة، و350 سيدة وطفلا من أهالي القرية التي شملتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وقالت مقررة الفرع القومي للمرأة بكفر الشيخ، إن الأمسية شملت عروضا فنية ثقافية، تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تمت صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة، لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور.

كما شملت أناشيد دينية وأغاني وطنية، كما تم تنظيم ورشة للرسم والتلوين على وجوه للأطفال.