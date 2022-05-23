العراق يسجل حالتي وفاة و 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الإثنين، تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى مليونين و327 ألفا و387 إصابة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم رصد حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء إلى 25 ألفا و218.



وأشار التقرير إلى شفاء 142 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 301 ألف و68.



ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية أربعة آلاف و305 فحصوص مختبرية لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح التقرير أن إجمالي الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى عشرة ملايين و636 ألفا و781 شخصا